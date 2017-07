La denuncia di una donna «Sacro Cuore occupato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - Non solo giardinetti di Sant'Andrea. Anche al Sacro Cuore la presenza dei richiedenti asilo è cresciuta in maniera massiccia. Al punto da animare la protesta delle mamme che si sentono sfrattate da panchine e punti di ristoro. «I profughi occupano tutte le panchine e i tavolini - accusano - per noi non c'è più spazio». Lo segnala una giovane che si è rivolta al consigliere Mario Conte, facendosi portavoce di un malumore che anima le famiglie che portano i bambini nel parco giochi adiacente alla scuola per l'infanzia Rodari....