L'amarezza dell'uscente: nominati giocatori senza più il passo

PORDENONE - (d.l.) Nei giorni delle indiscrezioni sulla nuove nomine al vertice della società che ha guidato per quasi tre lustri Mauro Vagaggini aveva scelto il silenzio. Ma ieri l'ormai ex presidente, oltre ai ringraziamenti di rito, qualche sassolino dalla scarpa ha voluto toglierselo. E non esita a paragonare l'ex direttore Vincenzo Milanese (rientrato da pensionato dopo 5 anni) a un giocatore di calcio senza più il passo necessario.«Ringrazio tutti i soci di Atap ha fatto a sapere al termine dell'assemblea il presidente uscente, Mauro...