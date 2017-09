Ius soli, Chiesa in pressing. Il Papa invita i sindaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENACITTÀ DEL VATICANO Come in un crescendo rossiniano il pressing della Chiesa di Papa Bergoglio per sostenere lo ius soli incede progressivo, trascinando interventi e appelli freneticamente verso l'obiettivo finale: non fare cadere una grande battaglia di civiltà, fare di tutto per fare approvare la legge. A piazza san Pietro, ieri mattina, mentre i volontari cattolici iniziavano a raccogliere firme per la cancellazione della legge Bossi-Fini ed abolire il reato di clandestinità, Papa Bergoglio allargava le braccia: «Siamo tutti...