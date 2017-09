Illuminazioni natalizie: ad accenderle saranno i concerti di Bandiera Gialla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOROVIGO Finché vedrai sventolar bandiera gialla, tu saprai che qui si balla: e se a Rovigo a ballare sono le casse comunali, strette dalla morsa del possibile pagamento delle cifre milionarie per il nuovo polo natatorio, in questo caso, la Bandiera Gialla che sventola provvidenzialmente è l'associazione nata nel 2016 con l'obiettivo di organizzazione eventi di solidarietà, che corre in soccorso di Palazzo Nodari, accendendo il Natale.QUATTRO APPUNTAMENTIL'incasso dei quattro venerdì di concerti, a cominciare da oggi alle 21 al...