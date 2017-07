Il volontariato «Questa riforma non funzionerà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO (m.f.) La riforma sanitaria messa in cantiere dalla Regione non piace al mondo del volontariato. Alberto Franceschini (nella foto), presidente del Csv di Treviso, l'ha detto chiaro e tondo anche davanti alla commissione regionale che si occupa delle politiche socio-sanitarie. Le preoccupazioni riguardano l'organizzazione della nuova Usl provinciale. In particolare dei distretti, che sono di fatto le vecchie aziende sanitarie. Il volontariato chiede che ci sia una figura di riferimento per il settore sociale. Almeno una per ex Usl....