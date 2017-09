Il suo braccialetto elettronico non ha il geolocalizzatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REGOLEMUZZANA Ma adesso che cosa potrà fare concretamente Francesco Mazzega a casa dei suoi genitori a Muzzana del Turgnano, dove si trova ai domiciliari per l'omicidio della sua fidanzata? Le misure cautelari degli arresti domiciliari, infatti, non sono tutte uguali. Variano in base alle disposizioni del giudice. Il 36enne può, ad esempio, comunicare esclusivamente con i parenti conviventi, nell'abitazione dove è ristretto, quindi con il padre e con la madre. Può comunicare anche con i suoi legali. Con tutte le altre persone non può...