Il rilancio sul futuro di Porto Marghera

Ricordare i cent'anni di Porto Marghera per assicurarle altri 100 anni di vita all'insegna di industria, porto, logistica, terziario e sostenibilità ambientale. Le celebrazioni che da settembre alla prossima primavera si svolgeranno a Mestre, a Venezia e naturalmente a Marghera, non dovranno essere vuota simbologia ma occasione per discutere, confrontarsi e assicurare «un futuro ai nostri nipoti, perché per i figli temo ormai sia tardi» ha detto ieri il sindaco Luigi Brugnaro in Municipio a Mestre, con la voce rotta dall'emozione:...