IL PROGETTOPADOVA Genitori al lavoro nella scuola dei figli per pagare una parte della retta. Per andare incontro alle famiglie in difficoltà economica che non riescono a far fronte alle rette di asili nido e materne il Comune mette in campo il progetto Insieme per crescere: mamma e papà possono fare piccoli lavori di manutenzione negli istituti frequentati dai loro figli.Palazzo Moroni, infatti, è tra i vincitori del bando nazionale Prima infanzia, iniziativa nata da una intesa tra Fondazioni bancarie, Forum nazionale del terzo settore e...