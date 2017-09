Il piano del governo: in arrivo il raddoppio degli aiuti alle famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il palcoscenico per l'annuncio ufficiale sarà quello del Campidoglio dove oggi si apre la terza Conferenza nazionale per la Famiglia a ben 7 anni da quella precedente: i fondi per le famiglie povere saranno raddoppiati. Il grosso delle nuove risorse sarà destinato al Reddito di Inserimento ovvero all'assegno mensile previsto per le famiglie disagiate che già da queste settimane è in corso di distribuzione da parte dei servizi sociali dei Comuni. Per capire la portata dell'operazione bisogna fissare alcuni paletti. Il Fondo...