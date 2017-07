Il Pedro in municipio nel consiglio di domani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(L.M.) Domani sera alle 18 il consiglio comunale, autoconvocato con una richiesta dell'opposizione, firmata dal consigliere della Lista Bitonci Matteo Cavatton, affronterà la discussione sugli incidenti di piazza di lunedì 17 luglio scorso. In città erano previsti due sit in uno di Forza Nuova e Fronte Veneto Skinheads di fronte alla Prefettura, organizzato per manifestare la contrarietà allo jus soli, l'altro in piazza Insurrezione dal centro sociale Pedro e altre sigle cittadine fermamente contrarie alla presenza di fascisti a Padova....