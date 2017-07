Il papà di Elisa: «Non voglio show, solo una dolce morte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«No, non me la sento di andare in televisione. Vorrei che il caso di mia figlia Elisa fosse discusso dai professionisti, medici, avvocati, giudici, parlamentari e non dal sottoscritto che non ha alcuna competenza, ma chiede solo, a chi può fare le leggi, di mettersi nei panni di un padre che vede morire lentamente sua figlia, in una agonia infinita. Io ho sollevato il problema, ma non mi si può chiedere di trasformare il caso di mia figlia in un fenomeno da baraccone». Così Giuseppe P., il papà di Elisa, la 46enne che è in stato...