IL COMMERCIO in centro

Accordi e disaccordi: «C'è grande rammarico, non è confortante sapere che la maggioranza continui ad andare avanti per partito preso senza tenere in considerazione quanto emerso in questi mesi».A parlare così è Vittorio Ceccato (nella foto), presidente della Confesercenti, l'associazione che si è nettamente schierata contro l'ipotesi dello spostamento del mercato del martedì da Corso del Popolo. La decisione ufficiale sarà presa solo a settembre, data entro la quale dovrà essere approvato il nuovo Piano mercatale, ma in queste ore la...