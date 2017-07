CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il centenario di Porto Marghera salva il capannone storico degli operai. Quel capannone di ferro e lamiere all'incrocio tra via Fratelli Bandiera e via Bottenigo, proprio di fronte alla vecchia entrata 1 del Petrolchimico, dove si sono tenute le più affollate e storiche assemblee negli anni in cui Porto Marghera era il la più grande area industriale d'Europa e nei lunghi anni di crisi. Il sindaco Luigi Brugnaro ieri ha assicurato che «rimarrà un luogo simbolico che non demoliremo. Diventerà un museo, e magari sarà gestito dai...