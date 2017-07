I NODI della giunta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Forza Nuova chiede di usare la stessa sala del municipio concessa al Pedro e gli viene negata: un nuovo caso politico a palazzo Moroni, dopo le polemiche per la conferenza stampa del centro sociale Pedro di venerdì scorso in sala gruppi del Comune. Il Comune ha risposto no: «La richiesta della sala deve essere fatta da un consigliere, è il regolamento» è stato detto a Forza Nuova. Che ora parla di «due pesi e due misure per antagonisti e nazionalisti».Forza Nuova esprime «il proprio disappunto nell'aver sperimentato direttamente come...