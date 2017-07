Ha riposto il coltello e poi si è lavato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSILE DI PIAVE - Un coltello con la lama in ceramica lunga quasi 15 centimetri. Lo ha preso in cucina e poi lo ha conficcato per quattro volte nel corpo della sua ex moglie: i primi due fendenti alla schiena, un terzo più superficiale al braccio sinistro, e il quarto, forse quello letale, nel costato sotto il seno. L'arma che ha trasformato in lucido assassino Antonio Ascione, pizzaiolo 44enne di Torre del Greco, è stata ritrovata dai carabinieri vicino al lavello ancora intrisa di sangue. E tracce di sangue sono state rilevate anche nel...