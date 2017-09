«Fatemi morire a casa con mio figlio». Ma resta in carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO «Vi prego, so di averesbagliato ma datemi un'altra possibilità. Non fatelo per me, ma per mio figlio». È l'appello lanciato dal carcere di Santa Bona, tramite l'amministratore di sostegno, dal pluripregiudicato 40enne A.G., di San Donà: sta scontando una pena di 4 anni e 10 mesi per rapina aggravata. La sua è la preghiera, scritta a mano con infinite incertezze grammaticali, di un padre. E lo chiede col cuore, quel cuore che potrebbe ucciderlo da un momento all'altro.LA MALATTIAA.G. è affetto da una gravissima patologia....