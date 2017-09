Don Trevisiol: «Basta preti a ore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROVOCAZIONEMESTRE Una riforma di facciata, che non riuscirà a fronteggiare la penuria di sacerdoti che sta vivendo il Patriarcato come le altre diocesi. Don Armando Trevisiol, dall'alto dei suoi quasi novant'anni, sferza la Chiesa veneziana sull'inutilità delle collaborazioni pastorali che ha creato sacerdoti ad ore. E presenta, da pragmatico visionario qual è sempre stato, la sua ricetta per uscire da quello che pare essere un vicolo cieco: «Nelle parrocchie ci vogliono i laici, pagati e messi in regola anche a livello...