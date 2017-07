Dall'afa alla tempesta: un disastro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pali e cornicioni divelti, aziende scoperchiate, alberi crollati sulle strade e sulle linee telefoniche ed elettriche, con conseguenti disagi e black out registrati in tutta la provincia. Il violento nubifragio abbattutosi in due tempi, il primo al mattino, il secondo nel pomeriggio, ha lasciato dietro di sè danni e distruzione. I vigili del fuoco hanno ricevuto 70 richieste d'intervento che li hanno tenuti impegnati fino a tarda serata. SUL PIAVE - Alle 23 i soccorritori si sono portati a Roncadelle di Ormelle, lungo il Piave: due giovani...