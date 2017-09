Dacci oggi il nostro ingorgo quotidiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INCUBO SU QUATTRO RUOTEPORDENONE C'è un problema che da sempre affligge Pordenone: la viabilità. Un problema serio, che va affrontato in tempi rapidi perché certe decisioni non possono più essere procrastinate. L'ha capito l'amministrazione del sindaco Alessandro Ciriani che ha affidato all'ingegner Fiorella Honsell il compito di trovare soluzioni adatte per rendere la viabilità, soprattutto quella all'interno del ring cittadino, più snella.Una premessa va fatta: non sarà facile identificare soluzioni adeguate. Attraversare la città,...