Da vittima a criminologa: Anna ha vinto tutte le sfide

LA RIVINCITATREVISO Quella manciata di minuti nel sottopasso della stazione hanno rischiato di distruggerle la vita. Se così non è stato, è solo grazie ad un temperamento ed una forza non comuni. Dietro le sentenze e le leggi ci sono le vite offese delle persone. E davvero non si riesce ad immaginare violenza più orribile di un abuso. Anna, all'epoca ventunenne, stava andando a prendere il treno per l'università. Quel 24 ottobre 2011 rimarrà per sempre impresso nella sua mente. Se però oggi è al traguardo della seconda laurea, è...