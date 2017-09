Conficoni attacca l'amministrazione: c'è meno sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAPORDENONE Il parco Galvani trasformato nel regno di tossici e sbandati è, a 15 mesi dall'insediamento della Giunta, la dimostrazione del fallimento delle sue politiche per la sicurezza. E' quanto sostiene il capogruppo del Partito democratico Nicola Conficoni, all'indomani delle polemiche sulla situazione dell'area verde, dove nei giorni scorsi un servizio di controllo da parte della Polizia locale si è concluso con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e Daspo per una donna. Che i frequentatori del polmone verde...