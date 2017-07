Con un gemellaggio il Bo ripercorre la via della seta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(F.Cap) Sulla «via della Seta» fra il Veneto e Canton. A percorrere la strada di Marco Polo, più di 700 anni dopo, è l'Ateneo patavino, coinvolgendo il territorio, tanto che dalla collaborazione accademica fra Canton e Padova sta per nascere un gemellaggio fra la due città. Ed è proprio a palazzo Bo che si sono incontrate le delegazioni amministrative delle due città per gettare le basi del futuro gemellaggio. Entrambe le delegazioni erano guidate dai vicesindaci: per Padova c'era Arturo Lorenzoni, per Canton l'omologo Ma Wentian. A...