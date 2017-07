CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Chi sperava si trattasse del solito temporale estivo si è dovuto purtroppo ricredere: una vera ondata di maltempo si è abbattuta dall'alba di ieri sul Nordest con violenti temporali, grandinate, fulmini e anche una forte nevicata sul passo dello Stelvio. Centinaia in ogni provincia gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, crolli, blackout e per decine di grossi alberi caduti sulle strade che hanno portato gravi disagi alla circolazione (dalla Gardesana alla Feltrina, ma anche in Polesine e nel Veneziano). Il governatore del...