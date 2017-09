CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Carlo NordioCommentando la richiesta dei Pm di Roma di rinvio a giudizio per il reato di falso,Virginia Raggi si è detta soddisfatta che sia caduto quello di abuso d'ufficio. Condividendo questa singolare euforia, Beppe Grillo ha esultato perché è venuto meno il reato più grave. Fermo restando che i criteri di autoconsolazione sono insindacabili, e che ognuno ha il diritto di scegliersi la corda con la quale impiccarsi, possiamo fare un breve commento in tre punti. Primo. Il reato di falso, per il quale la Raggi, prima indagata, è ora...