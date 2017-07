Bus, fermata e cartello non coincidono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(A.Luc.) Che fine ha fatto l'area di fermata dell'autobus? In corso del Popolo, con la rivoluzione dei parcheggi della scorsa settimana, è stata spostata di alcuni metri la fermata dell'autobus all'altezza dell'incrocio con via Ponte Roda. O meglio, la segnaletica orizzontale è stata spostata un po' più indietro, mentre il segnale verticale di Busitalia è rimasto nella sua precedente posizione, davanti al negozio di telefonia. Non è un grave problema, certo, però gli utenti del servizio pubblico di trasporto urbano potrebbero rimanere...