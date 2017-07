Autostrada chiusa per il fuoco Evacuata la fabbrica della Fiat

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Stabilimento Fiat evacuato, auto e masserie bruciate, strade e ferrovie paralizzate fino a sera, case sgomberate a Rio Vivo, automobilisti e viaggiatori bloccati per ore in autostrada e sui treni. L'inferno, ieri, ha diviso l'Italia in due a Termoli, in Molise. Un gigantesco rogo, divampato in località Rivolta Del Re, così si chiama il sito produttivo del nucleo industriale, ha accerchiato la città più importante del Molise costiero mandando in fumo decine di ettari di vegetazione e sconvolgendo la circolazione tra il nord e il sud dello...