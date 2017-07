Auto colpite un incendio e fuggi fuggi di turisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il maltempo è stato repentino e rapido nella sua azione ma ha lasciato dietro di sè numerosi problemi, soprattutto per la viabilità, con alberi abbattuti in zone strategiche che hanno costretto a un duro lavoro pompieri e forze dell'ordine. Alberi caduti in mezzo alla strada, a San Donà e Jesolo, mentre nella cittadina balneare un fulmine centra in pieno un quadro elettrico, avviando un principio d'incendio poi domato dai vigili del fuoco. L'improvviso, quanto forte, vento che ha imperversato nel pomeriggio di ieri nel Basso Piave ha...