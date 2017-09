Antimafia, il Pd si divide Renzi: ho i dubbi di Cantone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Io la penso come Cantone». Alcune parti di questa legge non vanno, inutile girarci intorno: Renzi è in una fase zen, non ha intenzione di calcare la mano o di fare polemiche interne al Pd ma non ha cambiato idea sulle norme del Codice Antimafia. Sotto voce una buona fetta del partito la pensa allo stesso modo. «Io sono coerente, anche quando ero a palazzo Chigi la pensavo così», argomenta il segretario dem con i suoi. L'invito ai fedelissimi è di non alzare un polverone su una materia, quella della lotta alla mafia, che...