Accoglienza da record in Nord Europa Ma la Ue: prorogare i controlli Schengen

IL FOCUSROMA La buona notizia arriva dall'Italia, con un'impennata nel numero dei ricollocamenti nell'ultimo mese. Quella cattiva da Bruxelles, con la commissione, cinta d'assedio dalle cancellerie, che ha presentato una proposta per estendere fino a tre anni la possibilità di controlli temporanei alle frontiere interne. Formalmente per far fronte alle esigenze di sicurezza dovute al terrorismo, di fatto, un escamotage per bloccare il passaggi di migranti. I RICOLLOCAMENTIA due anni dal piano Ue, che avrebbe dovuto riequilibrare la situazione...