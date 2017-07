A Martellago e Scorzè gli alberi spezzati finiscono su auto in sosta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARTELLAGO - L'annunciata e temuta perturbazione Martellago e dintorni l'hanno sostanzialmente scapolata, ma gli alberi hanno colpito duro danneggiando alcune vetture. Sono state le piante spezzate o sradicate dalle forti raffiche di vento a creare in loco i principali problemi e preoccupazioni durante il violento temporale abbattutosi ieri pomeriggio poco prima delle 15 in tutta la provincia. In piazza Vittoria, in pieno centro a Martellago, nel parcheggio pubblico accanto alla sede direzionale della Banca S. Stefano, un'acacia di medie...