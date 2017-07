Verdi, Barbareschi contro la Macchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Arrivano fino a Pordenone le scaramucce romane sulla gestione dei teatri e soprattutto sui finanziamenti ricevuti. E nel mirino finisce Paola Macchi che ha predisposto il cartellone della rassegna di prosa del Verdi. A metterla nel radar Luca Barbareschi, uomo di spettacolo eclettico, fuori da ogni schema, che nel romanzo autobiografico che presenterà oggi a Lignano Sabbiadoro non ha problemi a mettersi a nudo raccontando anche gli aspetti più scabrosi e difficili della sua vita privata: è un fiume in piena e non le manda certo a dire. Per...