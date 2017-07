Troppa violenza in città, Sonego attacca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Sanzioni ai responsabili della rissa in piazzetta Cavour e no a un aumento dei posti letto in città per i migrnati. In attesa dell'incontro di questa sera in cui la Croce rossa presenterà ai residenti il progetto del dormitorio in via Rotate (appuntamento alle 20.30, nella sede del comitato, in via Cappuccini), ad alimentare le preoccupazioni arrivano anche nuovi episodi come la zuffa alla quale sabato sera hanno assistito in molti, in piazzetta Cavour. Proprio su questa vicenda ha messo l'accento il senatore Lodovico Sonego,...