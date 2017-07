Interporto, un'estate di nuovi cantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - (d.l.) Cantieri a pieno regime nella zona a nord dell'Interporto di Pordenone: si sta lavorando nell'area a ridosso della linea ferroviaria per predisporre il collegamento di ingresso. Inoltre, proprio in questi giorni è stato completato il bando per il progetto del nuovo centro servizi. I lavori, nei diversi cantieri, proseguiranno per tutto il 2018. Intanto cambi in vista nel Cda: per rispettare la legge Madia sulle quote rosa il consigliere Mario Della Toffola (nonché sindaco di Polcenigo) dovrà lasciare il posto a una...