BEFFA BUROCRATICA PORDENONE Ultimi provvedimenti deliberativi, prima di scrivere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BEFFA BUROCRATICAPORDENONE Ultimi provvedimenti deliberativi, prima di scrivere la parola fine sull'esistenza dell'ente Provincia, in una sorta di corsa burocratica senza però poter contare sul personale dell'ente in liquidazione. Ultimi giorni di atti amministrativi prima dello scioglimento in Provincia che si scontrano con qualche paradosso. E così succede, per esempio, che la gestione commissariale dell'ente di largo San Giorgio si trovi a dover rispondere a una richiesta ministeriale in tempi brevi senza poter contare sui dipendenti che,...