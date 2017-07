Atap, i soci scaricano Vagaggini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In vista dell'assemblea dei soci Atap che rinnoverà le cariche al vertice i Comuni - ma probabilmente anche la Regione che è subentrata nella gestione delle quote appartenute alla Provincia in liquidazione - starebbero cercando una soluzione per individuare un presidente tecnico che possa mettere d'accordo centrodestra e centrosinistra. Pare ormai chiaro infatti - ma la certezza la si potrà avere solo con i voti dei soci in assemblea - che la maggior parte dei Comuni soci intenda scaricare il presidente Mauro Vagaggini. Il Comune di...