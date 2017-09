Prende a calci e spintoni i medici del pronto soccorso: arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIOLENZAPADOVA Calci e spintoni a medici e infermieri, sedie rovesciate e lanciate in sala d'attesa, tanto che alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare i bollenti spiriti di un nigeriano di 39 anni. È successo martedì sera alle 22 nel pronto soccorso dell'azienda ospedaliera. Protagonista Austin Nwokedi, che si era rivolto di sua spontanea volontà alla struttura assicurando all'addetto del triage di essere stato aggredito e di aver bisogno di cure. L'uomo è stato messo in attesa, ma il nigeriano non ha gradito il...