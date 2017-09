Famiglie in strada, cercasi tesoretto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAPADOVA A luglio 33 nuovi sfratti a Padova città e 36 in provincia e 34 esecuzioni. A giugno erano 23 sfratti in città e 35 in provincia con 42 esecuzioni. Nel mese precedente, maggio, numeri più alti: 56 sfratti nel capoluogo, 45 nel territorio, 49 esecuzioni alla presenza dell'ufficiale giudiziario. Sono i dati degli ultimi tre mesi, quelli di agosto stanno arrivando. La gran parte degli sfratti sono per morosità o per pignoramento (su richiesta delle banche a cui i clienti non riescono più a pagare le rate del mutuo),...