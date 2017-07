Aps Holding, guida l'avvocato Farina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È Giuseppe Farina il nuovo presidente di Aps Holding, 38 anni specializzato in diritto amministrativo. Sono stati nominati consiglieri Nicola Bettiato 44 anni e Veronica Fioretto entrambi avvocati e la docente universitaria Paola Valbonesi. Una conferma invece quella dell'amministratore delegato Riccardo Bentsik. Il nuovo consiglio rimarrà in carica per il prossimo triennio.«Presto la massima attenzione a questa realtà che è formata da persone competenti e appassionate del proprio lavoro. Aps opera sul nostro territorio in settori che...