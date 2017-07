L'intramontabile dialetto rimane l'anima del Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nordest ancora innamorato delle sue lingue locali: questa sembra essere l'indicazione principale che emerge dai dati analizzati da Demos e presentati oggi all'interno dell'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino. L'affetto per il dialetto, infatti, è ampio e coinvolge l'86% dei rispondenti. Chi lo parla, poi, viene giudicato attaccato alle proprie origini (51%), alla mano (26%) o simpatico (14%). In quanti lo usano? Sette nordestini su dieci lo parlano in famiglia e con gli amici, mentre una minoranza (47%) si trova a parlare in dialetto...