Yoga e golf Contributo sprint di 30mila euro

IL PROGETTOVENEZIA Altro che burocrazia: magari non sempre, ma in Regione Veneto capita di correre e raggiungere il record di appena sei giorni di tempo per ricevere una domanda, valutarla, portala in giunta e approvarla. È il caso di Italy Golf & More 2, un progetto che l'associazione culturale Cuori di luce di Treviso (quella che ha organizzato lo yogaday, giornata della consapevolezza) ha presentato a Palazzo Balbi il 6 settembre e che il 12 la giunta ha approvato elargendo un contributo di 30mila euro su una spesa ammissibile di 60mila. E...