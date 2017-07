Trento ordina la caccia all'orso: «Vivo o morto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRENTO - L'ordinanza parla chiaro: cattura per restare rinchiuso per sempre o abbattimento. Sono le due alternative che mette in campo il documento firmato al governatore del Trentino, Ugo Rossi, dopo che un orso ha ferito un uomo che passeggiava in un bosco col cane, sabato sera a Terlago, Comune di Vallelaghi, località Predera. L'uomo è in ospedale, non in gravi condizioni, e la sua testimonianza ha portato a decretare che l'animale abbia attaccato «senza essere provocato». Il pelo raccolto in zona dai forestali dovrebbe dare presto il...