Referendum sull'autonomia La dem Rubinato sgrida Bressa

IL CONFRONTOVENEZIA Referendum sull'autonomia del Veneto, a che gioco gioca il Pd? È per il sì, come ha votato la direzione regionale di Alessandro Bisato, o per l'astensione come sembrano indicare, con silenzi o dichiarazioni esplicite, i big nazionali? «La verità è che c'è una lacerazione nel partito», dice Simonetta Rubinato, la parlamentare dem da sempre in prima linea nella battaglia per l'autonomia, tanto da aver proposto la scorsa primavera, assieme alle primarie per l'elezione del segretario veneto, anche un referendum tra gli...