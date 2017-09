Mantoan alla Leopolda con 4 sponsor regionali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non c'è solo il big manager della sanità veneta Domenico Mantoan al Forum della Leopolda dedicato alla salute che si terrà domani e sabato a Firenze, dove figura tra i relatori di uno dei tanti convegni. E non c'è nemmeno solo l'Azienda Zero della Regione Veneto, che ha pagato 15mila euro per avere uno stand di 27 metri quadri firmando un contratto di sponsorizzazione con la Koncept, la società di comunicazione che si occupa del Forum. A sponsorizzare il Forum della Leopolda sono infatti altre tre realtà collegate alla Regione Veneto....