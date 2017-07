L'APPUNTAMENTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Nuovi movimenti a Palazzo Ferro Fini. Scosse di assestamento dopo il terremoto delle Comunali, che tra la vittoria del centrosinistra a Padova e la sconfitta dei tosiani a Verona hanno imposto in Veneto una riflessione al centrodestra, peraltro interessato da grandi manovre anche a livello nazionale. La novità sarà annunciata venerdì da Maurizio Conte, rimasto da solo nella Lista Tosi, dopo l'uscita di Stefano Casali e Andrea Bassi per unirsi a Fabiano Barbisan in Centrodestra Veneto, gruppo entrato nell'orbita della maggioranza....