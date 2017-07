Inserzione sui siti di tutte le Ulss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per il referendum sull'autonomia del Veneto la giunta Zaia ha approntato un piano di comunicazione da 500.000 euro. Ma al di là delle inserzioni a pagamento su giornali, radio, televisioni e web, c'è una campagna che la Regione intende promuovere a costo zero, attraverso i suoi circa 2.800 dipendenti. In questo senso va letta la circolare che Maurizio Gasparin, direttore dell'area Programmazione e Sviluppo strategico di Palazzo Balbi, ha trasmesso lunedì a tutti i manager dell'ente, invitandoli ad istruire i loro collaboratori affinché...