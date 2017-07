Impianti di cremazione, il Carroccio si spacca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA La lobby del caro estinto spacca l'asse zaian-leghista in consiglio regionale. Approda oggi in commissione Sanità un progetto di legge, presentato da cinque esponenti delle due principali liste di maggioranza, che punta a superare lo stop ai nuovi impianti di cremazione in Veneto. Già, esattamente quella moratoria che nel dicembre scorso era stata voluta e approvata proprio dal centrodestra attraverso un'iniziativa di Nicola Finco, il capogruppo del Carroccio che ora si vede sgambettato dai suoi stessi colleghi.Nell'ambito del...