I vigili saranno dotati di Pos: multe fino a 450 euro

Lo hanno rifatto. Poco dopo la mezzanotte di martedì, un'altra bravata dai ponti di Venezia. Se domenica all'alba sei ventenni belgi si erano lanciati dal ponte di Calatrava, questa volta il protagonista è un quarantaduenne argentino residente a Barcellona (a proposito, la città che non voleva ridursi come Venezia) che ha scelto come trampolino il ponte di Rialto. Là dove un suo coetaneo neozelandese lo scorso anno si sfracellò su un taxi acqueo che passava proprio sotto.Per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, questa è stata la goccia...