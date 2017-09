AMMINISTRATIVE VENEZIA Mentre il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMMINISTRATIVEVENEZIA Mentre il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Renato Brunetta, diffonde pressoché quotidianamente sondaggi che danno il centrodestra unito in vantaggio e sempre in crescita, a livello locale aumentano gli attriti e i distinguo tra gli alleati. In Veneto si è arrivati addirittura a uno stop agli accordi locali in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. La direttiva è partita da Adriano Paroli, commissario regionale degli azzurri: niente accordi con la Lega - è l'ordine impartito...