Sette fantastici ambi azzeccati su ruota secca più altri dieci su tutte le ruote. Centrato immediatamente martedì al primo colpo il bellissimo 10-64 proprio su Venezia, la ruota consigliata dal Barba per la luna nuova che ancora una volta non ha tradito la sua massima: Luna nova, luna scura, vincita sicura. Subito sabato anche il 66-85 uscito proprio su Palermo, la ruota del sistema della settimana. Per l'amico Gino T. di Belluno che aveva sognato lo zaino che gli volava attorno è uscito giovedì l'ambo 21-34 su Roma. Dal sistema...