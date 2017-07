CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROBLEMI IDRICIIMPARATE DA PETRA Di questi tempi sicuramente sarebbe molto educativo spedire i nostri governanti a Petra e Masada. Scoprirebbero che, entrambe situate in territori desertici, non avevano problemi idrici in quanto Nabatei e Zeloti, oltre due millenni or sono, avevano creato una rete di cisterne sotterranee, con un sofisticato sistema di distribuzione dell'acqua. Quindi, anche in situazioni climatiche estreme, con accorgimenti tecnologici intelligenti, e tutto sommato semplici, l'acqua si può immagazzinare quando c'è, per fare...